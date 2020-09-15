Хельсинки, , 16:32 — REGNUM Пассажир автобуса из Петербурга до финской Хамины привез в Финляндию коронавирус. Об этом сообщает через свой официальный портал Финский институт здоровья и социального обеспечения (THL).

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По его данным, автобус выехал из Северной столицы России 8 сентября. На борту был 51 человек, один из них был заражен коронавирусом — тест показал положительный результат уже после прибытия в Финляндию. Симптомы пассажир почувствовал только 9 сентября, на следующий день после поездки.

Еще с 32 пассажирами связались, их могут отправить на карантин. Данные оставшихся 18 пассажиров пока недоступны.

THL указывает, что пересечение границы с Россией пока ограничено из-за риска заражения, однако финские граждане или люди с двойным гражданством могут свободно вернуться в Финляндию.

«Коронавирусная ситуация в России намного хуже, чем в Финляндии. Нахождение в такой стране увеличивает риск заражения коронавирусом по сравнению с риском в Финляндии. Каждый должен тщательно обдумать, действительно ли поездка в Россию или возвращение из России в Финляндию так необходима в настоящий момент», — заявил главный специалист THL Яри Ялава.

Всем гражданам, которые прибывают в Финляндию из России рекомендуют добровольно уйти на двухнедельный карантин, так как они приезжают из «страны с высоким риском» заражения.

В среднем более 10 автобусов пересекают русско-финскую границу каждую неделю на юго-востоке Финляндии.

Правительство Финляндии продлило более чем на месяц ограничения на пересечение внешних границ из-за коронавируса. Жители России не смогут посетить Финляндию как минимум до 18 октября.

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