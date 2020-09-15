Псков, , 16:29 — REGNUM Главным врачом новой областной инфекционной больницы в Псковской области, об открытии которой объявил президент России 15 сентября, стала врач-пульмонолог Анастасия Повторейко. Именно она 20 июня 2020 года во время видеосвязи попросила Владимира Путина о содействии в строительстве данного медучреждения.

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О новом назначении Повторейко во время видеоконференции с президентом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, строительство двух новых инфекционных корпусов в Пскове и в Великих Луках на (200 +100 коек) было завершено в рекордно короткие сроки — за 72 дня. Ведерников указал, что для Псковской области это жизненно важные объекты, поскольку до недавнего времени в регионе было лишь одно инфекционное отделение на 80 коек в Псковской городской больнице. Здание медучреждения 1963 года постройки за это время ни разу не видело капитального ремонта.

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«Теперь всем пациентам будет оказываться квалифицированная медицинская помощь на новейшем медицинском оборудовании в самых современных условиях, — отметил Ведерников. — Главным врачом инфекционной больницы назначена Анастасия Повторейко, которая и обратилась к вам с просьбой о строительстве новых корпусов».

Ведерников уточнил, что на сегодняшний день коллектив новой больницы полностью укомплектован профессиональной командой врачей, которые наработали свой опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Свободных мест в штате нет, и даже на некоторые вакансии был конкурс, при том, что дефицит медицинских кадров в регионе на сегодняшний день составляет 52%», — указал Ведеринков.

Губернатор Псковской области также пояснил, что для решения этой проблемы он планирует вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым обратиться в правительство РФ с просьбой выделить в 2021 году средства на проектирование и строительство учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета.

«Мы провели переговоры с Минобороны, они готовы предоставить земельный участок. Если будет поручение — готовы построить этот корпус и передать в собственность Миннауки, — подытожил губернатор. — В перспективе это позволит серьёзно сдвинуться в процессе решения дефицита медицинских кадров в Псковской области».

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Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание президента РФ, на то, что в первоначальном обращении региона местные власти просили создать больницу на 360 коек, из которых 60 планировалось определить под инфекционное отделение для детей.

«Место под данный корпус на территории Псковской областной инфекционной больницы есть, коммуникации подведены и, в случае вашего согласия, Минобороны готово оперативно этот корпус достроить», — подытожил губернатор Михаил Ведерников.

Вице-премьер Татьяна Голикова, как сообщалось, поддержала эту просьбу губернатора, а президент уже дал соответствующее поручение, чтобы построить детское отделение инфекционной больницы в Пскове.

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