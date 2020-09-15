Владимир, , 16:19 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александра Певунова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в январе-феврале 2019 года Певунов при подготовки документов для электронных аукционов предоставил информацию о конкретных технических характеристиках закупаемого медицинского оборудования представителю коммерческих структур. Это ограничило конкуренцию на проводимых торгах. За содействие в заключении контракта Певунов в июле 2019 года получил взятку в размере около 1,1 миллиона рублей.

«Обвиняемый добровольно выдал следствию предмет взятки. С прокуратурой региона заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину в совершении преступления должностное лицо признало полностью, в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении ведомства.

Дело направлено на рассмотрение в суд.