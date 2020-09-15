Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Три школы Свердловской области, ранее ушедшие на карантин по новой коронавирусной инфекции, вернулись к работе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

По данным чиновника, на текущий момент в регионе нет школ, полностью закрытых на карантин. Ранее сообщалось об уходе трёх школ из-за вспышки COVID-19, две из них находились в Екатеринбурге.

«Те, которые были закрыты на карантин, возобновили свою деятельность», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области закрыли на карантин по ОРВИ, гриппу или коронавирусу 368 классов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужна ли переболевшему ученику справка о COVID-19?