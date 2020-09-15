Москва, , 16:01 — REGNUM Маршрут для поездок на велосипеде появится между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Веломаршрут пройдёт по самым красивым местам: через Великий Новгород, Торжок, Тверь, Старую Руссу и Гатчину», — говорится в информации.

Сейчас проходит первая экспедиция, помечающая особенности пути. Она продлится 16 дней.

В департаменте отметили, что впервые велопутешествие между двумя городами прошло 125 лет назад — в 1895 году.