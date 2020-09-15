Владикавказ, , 15:55 — REGNUM В Северной Осетии попались на растрате директор Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий и генеральный директор муниципального унитарного предприятия. Их обвиняют в хищении 28 млн рублей из средств, которые абоненты уплачивали за пользование газом, канализацией, лифтом, за вывоз и утилизацию мусора, капитальный ремонт и другие коммунальные услуги, сообщили 15 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Факт крупного хищения с использованием своего служебного положения был установлен сотрудниками УЭБ и ПК МВД по региону совместно с сотрудниками управления ФСБ России по РСО-Алания. Как оказалось, директор Фонда микрофинансирования по совместительству является заместителем генерального директора муниципального предприятия, в котором ведется сбор платежей за услуги ЖКХ. Собранные денежные средства предприятие должно было перечислять со своего расчетного счета поставщикам услуг.

Однако два фигуранта уголовного дела неоднократно получали эти средства в наличной форме в кассе и не зачисляли их на счета компаний-поставщиков услуг. Общий ущерб от незаконных действий превысил 28 млн рублей. Степень вины каждого предстоит определить в суде.