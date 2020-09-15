Москва, , 15:52 — REGNUM Министерство здравоохранения России утвердило обновленный порядок оформления больничных листов в бумажном и электронном виде. Приказ об этом подписал глава министерства Михаил Мурашко, сообщает «Медвестник».

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Так выдача больничного на бумажном носителе будет осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При выписке электронного больничного потребуется предоставление паспорта и ИНН в системе персонифицированного учета (СНИЛС).

Также приказ утверждает порядок выдачи больничных при операциях, травмах, по беременности и т. д. Приказ Минздрава РФ опубликован 14 сентября 2020 год и вступит в силу через три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило Министерству труда проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности по коду 03 «Карантин».

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