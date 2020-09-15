Томск, , 15:51 — REGNUM Инициатива Министерства науки и высшего образования РФ запустить программу постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука» соответствует международным практикам. Об этом 15 сентября ИА REGNUM заявил заместитель проректора по академическому превосходству Томского политехнического университета (ТПУ) Роман Оствальд.

«Очень важно помогать молодым учёным преодолевать разрыв между молодежной наукой — для аспиранта существует множество инструментов поддержки со стороны государства, различных фондов и собственно научного руководителя — и наукой взрослой, когда ученый может сам руководить работами по грантам, договорам, курировать аспирантов. Именно такой инструмент как постдокторантура позволяет аспирантам получить самостоятельный опыт руководства аспирантами, проводить самостоятельные исследования и пробовать свои силы в новых для себя университетах», — отметил Оствальд.

Он напомнил, что в Томском политехническом университете (участник проекта «5−100»), действовала аналогичная программа постдоков до 2018 года. Однако впоследствии она была пересмотрена и сфокусирована на подготовку будущих докторов наук и поддержку их молодежных коллективов. «Теперь у нас она называется «Постдок ТПУ как аналог докторантуры». Программа предполагает выделение постдокам на конкурсной основе финансирования на развитие научно-исследовательского проекта и поддержку их коллективов. Сейчас мы как раз завершили прием заявок на конкурс 2020 года. Надо сказать, что интерес к этой программе со стороны молодых ученых большой, — более трех человек на одну позицию. Поэтому не вызывает сомнений, что последняя инициатива Министерства науки и высшего образования РФ будет весьма востребована и позволит молодым ученым осуществлять академическую мобильность по России, преуспеть на своем научном поприще», — добавил Роман Оствальд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о программах постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука» в преддверии намеченного на 16 сентября «правительственного часа» заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он пояснил, что программа будет направлена на поддержку молодых ученых, которые переезжают из своего региона в поисках профильной работы.

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