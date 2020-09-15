Стокгольм, , 15:48 — REGNUM За последние три дня число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на пять человек. Такие данные 15 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 5 851 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 345 человек. Со времени последнего обновления статистических данных их число увеличилось на 840 человек.

По состоянию на 15 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 17 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 586 человек.

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