Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Группа энтузиастов объединила Fall Guys: Ultimate Knockout и Doom в одной игре под названием Doom Guys. Об этом 15 сентября сообщает портал PCGamesN.

Doom Guys — это бесплатная игра на движке Doom, в которой геймерам предстоит преодолевать различные препятствия и сражаться с забавными человечками из Fall Guys. Сообщается, что в проекте будет четыре вида оружия, три различных типа окружения и специальный эпизод, посвящённый Fall Guys: Ultimate Knockout.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская аркада от британской студии Mediatonic. Проект обрёл большую популярность после релиза, а позже геймеры начали добавлять его главных героев в другие известные франшизы.

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