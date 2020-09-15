Владикавказ, , 15:37 — REGNUM В Северной Осетии ждет суда житель соседней республики Ингушетии, которого обвиняют в ряде преступлениях, в том числе в убийствах, совершенных 27 лет назад. Подозреваемый и двое его подельников в 1993 году убили четверых рабочих на территории одного из совхозов в Пригородном районе Северо-Осетинской автономной ССР.

Одного из участников этого преступления уже осудили на длительный срок, второй скончался в ходе следствия, а третьему фигуранту долгое время удавалось скрываться от правосудия. В марте 2020 года 59-летний подозреваемый был задержан по месту жительства в ингушском городе Карабулаке. Его арестовали и по истечении пяти месяцев уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд.

Фигуранту дела 27-летней давности предстоит отвечать за совершение убийства и бандитизм, за незаконный оборот оружия и боеприпасов и за разбой.