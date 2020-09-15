Москва, , 15:36 — REGNUM Из Москвы в Санкт-Петербург 13 сентября отправилась исследовательская велоэкспедиция. Цель — разработать туристический маршрут между двумя столицами, сообщили в Ростуризме.

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В экспериментальной велопоездке принимают участие более 10 любителей велоспорта, она продлится 16 дней. Это первый масштабный проект ведомства в области велосипедного туризма.

Протяженность составит 1150 км. В веломаршрут войдут исторические города— Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старая Русса и Гатчина.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России и стран СНГ для поездок на велосипеде и велопутешествий туристов названа Москва.

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