Сухум, , 15:37 — REGNUM Запретить все торжественные мероприятия в Абхазии предложил мэр Сухума Беслан Эшба во время заседания координационного штаба по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом 15 сентября сообщает ИА «Апсныпресс».

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По данным журналистов, президент Абхазии Аслан Бжания поддержал предложение. По его мнению, запрет вводить нужно, но с 1 октября. 30 сентября в стране традиционно отмечается День Победы и Независимости.

Сообщается, что главный санитарный врач республики Людмила Скорик, присутствовавшая на заседании, заявила, что праздник провести можно, но с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Стоит отметить, что ранее Скорик неоднократно выступала с призывом к населению не проводить похороны и поминки с большим участием гостей в тех случаях, когда умер человек с COVID-19. Как сказала врач, родные, общавшиеся с усопшим при жизни, могут быть носителями коронавируса.

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