Стокгольм, , 16:33 — REGNUM 15 сентября министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором Агентства общественного здравоохранения Швеции заявила, что общенациональный запрет на посещение домов престарелых будет снят 1 октября. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Я рада объявить, что запрет на посещение домов престарелых перестанет действовать», — заявила министр.

По словам генерального директора Государственного управления социальной защиты населения Оливии Вигзелл, в результате проведенной оценки, ее ведомство пришло к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране, связанная с распространением коронавирусной инфекции, позволяет отменить действие запрета.

«По окончании действия запрета важно избежать наплыва посетителей на объекты проживания пожилых людей», — предостерег генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон.

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