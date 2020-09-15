Москва, , 15:42 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского завершено. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба СКР.

Вишневскому инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, которую возглавляла начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова. В группу входили сын Комковой Эдуард и Никита Чередниченко — директор компании «ИСК «Ресурс», которая занималась реконструкцией здания торгового центра.

По данным следствия, Вишневский передал Комковой взятку в размере 7 млн рублей, что позволило ему провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство и в нарушение утвержденного проекта. Предусмотренные проектом на всех этажах автоматические системы пожаротушения в результате установлены не были.

Деньги Вишневский перечислил компании «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, их затем обналичил Чередниченко. Заместитель инспекции — начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования с недостоверными данными о выполненных работах, а Комкова проигнорировала грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Это в дальнейшем привело к трагедии — пожару в ТЦ, унёсшему жизни 60 человек.

В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на недвижимость Вишневского и его матери в России и Испании. Вину Вишневский не признал. Уголовное дело в отношении Комковых, Чередниченко и Шенгерей ранее направлено в суд.

Уголовное дело в отношении Вишневского направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Читайте также: Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию