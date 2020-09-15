Москва, , 15:27 — REGNUM Утверждение о заразности переболевшего COVID-19 человека на протяжении 90 дней следует воспринимать с осторожностью, так как речь идёт о единичных случаях. Об этом сообщил 15 сентября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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По его словам, такие данные должны обсуждать специалисты, чтобы не возникла паника. Подобные случаи действительно возможны, но они единичны и не имеют эпидемического значения.

«Такие вопросы стоит обсуждать только в научной среде. Это достаточно казуистические вещи», — сказал Онищенко Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что эпидемический процесс по коронавирусу укладывается в те рамки, которые были ранее обозначены. Хотя и они носят усреднённый характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о периоде, на протяжении которого переболевший COVID-19 остаётся заразным. Российские специалисты, по её словам, говорят о 48 днях, за рубежом зафиксированы периоды до 90 дней.

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