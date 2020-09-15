Нальчик, , 15:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел несчастный случай, в результате которого скончался малолетний ребенок. В смерти малыша обвиняют мужчину, находившегося в этот момент дома и оставившего в доступном месте средство для розжига, которым отравился ребенок, сообщили 15 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел месяц назад, 13 августа. Ребенок отпил жидкость из бутылки, оставленной на комоде нерадивым взрослым, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Кем он приходился малышу, в СКР не уточнили, однако после трагедии именно он стал обвиняемым в причинении смерти по неосторожности. Мальчика спасти не удалось, он скончался в больнице от химического ожога пищевода.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно передано с обвинительным заключением в суд.

Напомним, в 2018 году в Кабардино-Балкарии 4-летний ребенок скончался, сделав несколько глотков из бутылки со средством для опрыскивания деревьев.