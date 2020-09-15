Москва, , 15:08 — REGNUM Введение туристического кешбэк за поездки по России простимулировал интернет-продажи речных круизов. За неделю продано путевок больше, чем за год, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В обычное время доля интернет-продаж речных круизов составляет 15%, но с 21 по 28 августа на онлайн пришлось более 60% всех продаж. Туроператоры отметили активность и интерес пенсионеров к речным турам.

Чаще всего покупали круизы на неделю из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Плёс. Почти 20% проданных в период акции круизов пришлось на каюты класса «люкс», 60% — на «лоукостеры». Средняя цена речных круизов с кешбэком составляет 90 тыс. руб.

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