Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Петербург заплатит более 5,6 млрд рублей застройщикам за выкуп объектов социальной инфраструктуры в 2020 году. Об этом 15 сентября сообщили в Смольном. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, город выкупит здания, помещения и земельные участки для двух школ, 11 детских садов, трех объектов здравоохранения и одного объекта культуры.

«Город продолжит выкупать здания и помещения для размещения детских садов, школ и поликлиник, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой, особенно в новых районах. Кроме того, мы принимаем жесткие меры, работаем с подрядными организациями, чтобы все жилищное строительство в Петербурге велось с одновременным созданием социальной инфраструктуры», — заявил Беглов.

Выкуп в госсобственность состоится за счет средств казны до конца года.

Читайте ранее в этом сюжете: «В человейники школу не поставить»: власти Петербурга о новых районах