Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 15:08 — REGNUM Петербург заплатит более 5,6 млрд рублей застройщикам за выкуп объектов социальной инфраструктуры в 2020 году. Об этом 15 сентября сообщили в Смольном. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно документу, город выкупит здания, помещения и земельные участки для двух школ, 11 детских садов, трех объектов здравоохранения и одного объекта культуры.
«Город продолжит выкупать здания и помещения для размещения детских садов, школ и поликлиник, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой, особенно в новых районах. Кроме того, мы принимаем жесткие меры, работаем с подрядными организациями, чтобы все жилищное строительство в Петербурге велось с одновременным созданием социальной инфраструктуры», — заявил Беглов.
Выкуп в госсобственность состоится за счет средств казны до конца года.
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