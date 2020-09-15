Москва, 15 сентября 2020, 15:02 — REGNUM Условия на Венере являются «сущим адом». Об этом сегодня, 15 сентября, на выставке HeliRussia-2020 заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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Он подчеркнул, что обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры ещё не является прямым доказательством наличия там жизни.
Добавим, что в настоящий момент госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д». В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы её грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные заявили, что нашли в венерианских облаках газ фосфин. Его вырабатывают микроорганизмы, способные существовать без кислорода. Открытие может означать наличие простейшей жизни в атмосфере планеты.
Комментируя это открытие, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн заявил о необходимости объявить изучение этой планеты приоритетом.