Москва, , 15:02 — REGNUM Условия на Венере являются «сущим адом». Об этом сегодня, 15 сентября, на выставке HeliRussia-2020 заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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Он подчеркнул, что обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры ещё не является прямым доказательством наличия там жизни.

«Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере, — приводит РИА Новости слова Рогозина. — Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад».

Добавим, что в настоящий момент госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д». В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы её грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные заявили, что нашли в венерианских облаках газ фосфин. Его вырабатывают микроорганизмы, способные существовать без кислорода. Открытие может означать наличие простейшей жизни в атмосфере планеты.

Комментируя это открытие, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн заявил о необходимости объявить изучение этой планеты приоритетом.