Москва, , 15:02 — REGNUM Политолог Михаил Ковалев прокомментировал для ИА REGNUM качество технологии так называемого «Умного голосования», примененного в Единый день голосования несистемной оппозицией.

«Очень важный аспект в так называемом «умном голосовании» это схема, по которой оно существует. Звучали мнения, что для использования в технологии «умного голосования» задействовано почти 1200 кандидатов. Но кто их отбирает и как? Как малыми силами составить представление о такой огромной территории, как Россия, и о шансах кандидатов? Ведь наверняка эти полномочия делегируются местным ячейкам штаба Навального, но как решения принимаются дальше? На коммерческой основе? На аналитической? Нам это неизвестно», — отметил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Так что представители партии «Родина» правильно сказали о том, что «умное голосование» — это «политическое пиратство». Например, когда кандидатов, у которых есть шансы, соратники Навального называют своими кандидатами, не имея к ним отношения, а в случае удачи считают их успех своим, приписывая себе победу. И это своеобразная манипуляция, политическая хитрость — когда фаворитов ты записываешь в свои ряды, хвастаясь их успехами», — завершил свой комментарий Михаил Ковалев.

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