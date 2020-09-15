Йошкар-Ола, , 15:01 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 45 человек. Накануне летальных случаев в регионе зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 15 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике лабораторно подтверждено 4527 случаев заражения SARS-CoV-2. В настоящее время пытаются побороть инфекцию 528 жителей региона, из них 108 человек получают лечение в больницах.