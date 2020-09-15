Вашингтон, , 15:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 33 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 33 826 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 555 247.

Также сообщается, что за это же время в США 418 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 194 545.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 474 570 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции в столице Дании вводятся новые ограничения.