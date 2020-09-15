Саратов, , 15:04 — REGNUM В Саратовской области коронавирус за последние сутки выявлен среди сотрудников министерства здравоохранения. Носителями инфекции стали два работника областного ведомства, заявил 15 сентября министр здравоохранения Олег Костин в аккаунте в instagram.

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»Вчера у двух ведущих сотрудников министерства при обследовании был определен положительный результат по коронавирусу», — сообщил министр. В связи с этим часть сотрудников ведомства уйдет на карантин. Накануне более 60 тестов на COVID-19 сделали другим сотрудникам. Положительных результатов больше не выявлено. В региональном минздраве провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений.

Костин пожелал скорейшего выздоровления своим коллегам, а также призвал жителей строго соблюдать масочный режим. При малейшей симптоматике заболевания обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 14 сентября на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом ушли 25 классов в 19 школах. Всего числятся заболевшими пять сотрудников и 11 детей.

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