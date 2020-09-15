Челябинск, , 14:56 — REGNUM В Челябинске глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова покинула свой пост. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

С 16 сентября она станет заместителем главы Центрального района. Её полномочия пока исполняет заместитель Юрий Кузнецов.

Отметим, чиновница возглавляла Тракторозаводский район с 2016 года. А перед этим она была заместителем руководителя Центрального района. Таким образом, сейчас она фактически вернулась на прежнее место работы.