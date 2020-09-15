Йошкар-Ола, , 14:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике лабораторно подтверждено 4527 случаев заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 22 человека, с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 3999 жителей Марий Эл. Таким образом, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 528 жителей региона. 45 человек скончались на фоне заражения коронавирусом от обострения хронических заболеваний, один человек — за минувшие сутки.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время лечение в инфекционных стационарах республики проходят 384 человека, из них у 358 выявлена пневмония, в их числе 108 жителей Марий Эл с подтвержденным заражением коронавирусом. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 168 граждан нуждаются в кислородной поддержке.