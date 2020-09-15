Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Переболевшему ОРВИ школьнику не требуется иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.

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Если ребёнка лечили не от новой коронавирусной инфекции, то у него не должны просить документ о ее отсутствии.

«Cправку не надо, поэтому если есть такой сигнал, скажите — мы поработаем», — ответила Сибирцева на вопрос депутатов.

По словам одного из парламентариев, учителя иногда просят справку с отрицательным тестом на COVID-19 у детей, переболевших ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября 2020 года в Екатеринбурге закрыли на карантин 96 классов в школах города.

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