Кейптаун, , 14:56 — REGNUM По итогам новых исследований, 12 миллионов человек в ЮАР, что составляет около 20% населения страны, могут быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе.

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По его словам, эти показатели намного выше, чем официальное названное совокупное число выявленных случаев заражения коронавирусом, что составляет 650 749 случаев.

Исследование было основано на изучении серопревалентности — количестве антител, присутствующих в организме пациента. В заявлении, опубликованном в понедельник, 14 сентября, Мхизе заявил, что первоначальные образцы «показали, что серопревалентность составляет от 29 до 40%».

Национальное исследование серопревалентности все еще продолжается, добавил Мхизе.

Врач-вакцинолог и член министерского Консультативного комитета, профессор Шабир Мадхи заявил, что реальное число случаев заражения может быть еще выше.

По его оценкам, от 35% до 40% жителей густонаселенных районов страны уже могли быть заражены, и возможное число случаев заражения достигает 20 миллионов.

Во время вспышки коронавируса в июле в ЮАР ежедневно сообщалось о 10 000 и 15 000 новых случаях заражения. Но в последние 24 часа всего было выявлено 956 новых случаев заражения. Число погибших составляет 15 499 человек, в то время как коэффициент выздоровления остается высоким и составляет 88,9%

Существует предположение, что президент страны Сирил Рамафоса на этой неделе объявит о дальнейшем ослаблении карантинных мер, причем многие ожидают возобновление международного авиасообщения.