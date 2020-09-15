Иркутск, , 14:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 15 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 981 человек, причём 76 добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без двух новых смертей пациентов с COVID-19 и одного летального исхода носителя SARS-CoV-2. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 643 человека, из них 16 болеют тяжело. Выздоровел 15 941 человек, 293 — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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