Нижний Новгород, , 14:49 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 сентября с начала пандемии исследование на коронавирус прошли 826 857 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,8% и достиг 25 815человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 6532 нижегородца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 529 человек.

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