Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM В Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о шести умерших.

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Течение заболевания у всех пациентов сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 529 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 15 сентября выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 29 943 случая заражения SARS-CoV-2. 3403 жителя области пытаются побороть инфекцию в настоящее время.