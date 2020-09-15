Москва, , 14:44 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований ИЭСИ Александр Малахов считает, что форма голосования в три дня повлияла на увеличение явки.

«Форма голосования в три дня — это было более удобно, более комфортно. Удобно было и избирателям тех регионов, где можно было не приходить на избирательный участок, а можно было голосовать дистанционно или на дополнительных участках», — рассказа эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Прогнозы относительно того, что появится электоральная усталость после масштабного голосования по конституции оказались не совсем состоятельными. Еще один важный на взгляд аспект — была высокая явка в тех регионах, где проходили выборы губернаторов. Если брать, например, Архангельскую область, то явка была примерно на 10 процентов выше, чем на предыдущих выборах губернатора. И это очень показательно. В Еврейской Автономной Области явка была почти в два раза выше, чем в прошлый раз. Но сейчас мы сравниваем, подчеркиваю, только губернаторские выборы в регионе с предыдущими губернаторскими выборами», — отметил Александр Малахов.

«Но при всех прочих равных, я бы не стал сравнивать явку на общероссийском голосовании с явкой на губернаторских выборах, т ем более — на муниципальных. Не только потому, что это совершенно разные уровни выборов, но и потому что у них принципиально разный характер и повестка. Но при этом факт остается фактом, что ни условия пандемии, ни последствия пандемии, ни предшествующее голосование по внесению изменений в Конституцию на явку не повлияли», — завершил свой комментарий представитель ЭИСИ.

Напомним, ранее генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов так же отметил высокую явку в Единый день голосования 13 сентября.

«Явка действительно феноменальная. Выше, чем в 2015 году — соотнося с выборами соответствующего уровня. Явка выше, чем на кампании по поправкам в Конституцию. И, конечно, это требует объяснения», — заявил Дмитрий Орлов, — Лояльный электорат был мобилизован в намного большей степени, чем протестный».

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