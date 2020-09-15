Москва, , 14:45 — REGNUM Коронавирус нового типа не обнаружен в воде и пищевых продуктах, однако присутствует в образцах смывов с поверхностей. Всего таких случаев — 46, сообщает 15 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что провели более 15 тыс. исследований воды и пищи, однако ни в одном случае коронавирусной инфекции выявлено не было.

«Однако выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей с объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3%», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отсутствии в образцах коронавируса значимых мутаций, способных повлиять на эпидемиологический потенциал SARS-CoV-2.

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