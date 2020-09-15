Москва, , 14:32 — REGNUM В Алтайском крае будет создан национальный парк «Салаир». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован 15 сентября на сайте правительства России.

Парк появится на востоке региона на территории Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского районов. Он объединит три заказника краевого значения — «Тогульский», «Ельцовский» и «Сары-Чумышский». Площадь нового парка превысит 161,2 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее поручил принять решение о создании национального парка «Салаир» в Алтайском крае к 1 октября.

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