Липецк, , 14:25 — REGNUM В Липецке две учительницы лицея № 44 заразились коронавирусом. Как сообщает ГТРК «Липецк», об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.

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Два начальных класса, в которых работали носители вируса, переведены на домашнее обучение. За состоянием детей следят врачи, у них возьмут тест на коронавирусную инфекцию.

По словам Щукиной, в регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, который усугубляется тем, что липчане стали пренебрегать мерами безопасности.

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