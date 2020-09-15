Иваново, , 14:21 — REGNUM Девять учеников 11 класса лицея №33 Иваново самоизоляцию на две недели. Решение было принято после выявления среди учеников носителя коронавируса.

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На прошлой неделе недомогание почувствовал один из учеников. Он остался дома, ему вызвали врача, дали больничный. На этой неделе пришёл положительный тест на COVID-19, в результате одноклассников мальчика и двух педагогов отправили на самоизоляцию, сообщило Ivanovonews.

По данным директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, на 14 сентября в регионе на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу отправлены ученики семи классов из нескольких школ в Иванове, Юже, Приволжске, Шуе.