Джакарта, , 14:17 — REGNUM Команда из Индонезии заняла второе место на международной экономической олимпиаде (IEO) 2020 года, проводимой в Казахстане, сообщает Antara.

В Индонезии высоко оценили достижения индонезийских студентов, занявших второе место в этом международном конкурсе.

«Я поздравляю и горжусь тем, что даже в разгар кризиса, который мы переживаем, ваш энтузиазм по-прежнему горит, чтобы участвовать в конкурсе и стать чемпионом мира. Все молодые поколения Индонезии должны продемонстрировать искренность и воинственность в обучении», — заявил исполняющий обязанности руководителя национального центра достижений при министерстве образования и культуры Индонезии Асеп Сукмаяди.

Известно, что индонезийская команда завоевала серебро в конкурсе бизнес-кейсов, где участники должны были представить маркетинговое решение для вакцинации от COVID-19, а затем ответить на вопросы жюри.

Кроме того, участники индонезийской команды выиграли медали в индивидуальных соревнованиях.

Первое и третье места заняли команды из Бразилии и России.

Напомним, конкурс проходил с 7 по 13 сентября 2020 года, в IEO в этом году приняли участие старшеклассники из 29 стран, включая США, Китай, Индию, Иран, Канаду и Россию.