Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга начали допускать к родственникам в реанимацию, но с некоторыми оговорками. Об этом 15 сентября сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, после того как Министерство здравоохранения РФ выпустило постановление, разрешающее родственникам навещать пациентов в реанимации, соответствующее распоряжение было доведено до руководства всех петербургских больниц.

Читайте также: Госдума приняла закон о посещении реанимации

Вместе с тем Роспотребнадзор выпустил постановление, которое накладывающее ряд ограничений, которые регламентируют, что в случае, если пациент не нуждается в стороннем уходе, особенно, если стационар находится на карантине или в «красной» зоне, посторонние в реанимацию не допускаются.

«Если пациент без коронавируса, у родственников нет признаков ОРЗ, пациент нуждается в уходе, то к нему допускают, в том числе и в реанимацию», — пояснил Андрей Сарана.

Он также добавил, что в каждом стационаре разработаны правила, которые регламентируют поведение посетителей: какое время они там могут находиться, какие средства индивидуальной защиты у них должны быть.

Читайте также: Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ подписал закон о доступе родственников в реанимацию