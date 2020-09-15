Шанхай, Китай, , 14:15 — REGNUM Кооперативная головоломка Biped выйдет на консоли Xbox One уже 18 сентября 2020 года. Об этом 15 сентября сообщает «Игромания».

Ранее игра уже выходила на PC, PS4 и Xbox One. Её релиз состоялся весной 2020 года.

Напомним, в Biped геймерам предстоит управлять двумя роботами и с их помощью преодолевать различные препятствия. Игру можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе с другом.

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