Гамбург, Германия, , 14:11 — REGNUM Состоялся релиз комедийной приключенческой игры Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry для консоли Xbox One. Об этом 15 сентября сообщает «Игромания».

До 30 сентября 2020 года игру можно будет приобрести со скидкой 25% в магазине Microsoft Store. Ранее Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry уже выходила на PC, PS4 и Nintendo Switch.

В Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry Ларри Лаффер, протагонист проекта, таинственным образом попадает в наше время из 1987 года. В незнакомом ему будущем герою предстоит познакомиться с современными технологиями и снова начать ходить на свидания.

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