Москва, , 14:11 — REGNUM Адвоката актёра Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева, могут лишить статуса адвоката в связи с его публичными высказываниями. Соответствующее представление уже внесено Министерством юстиции РФ в адвокатскую палату, передаёт пресс-служба ведомства.

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«15 сентября Главным управлением Минюста России по Москве и управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный шаг связан с публичными высказываниями Пашаева и Добровинского во время судебного процесса в отношении актёра Михаила Ефремова, ставшего фигурантом ДТП со смертельным исходом.

По мнению Минюста, оба адвоката нарушили закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекс профессиональной этики адвокатов. Помимо этого, в ведомстве полагают, что оба адвоката своими заявлениями демонстрируют «пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».