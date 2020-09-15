Москва, , 14:08 — REGNUM В школе учиться легче, чем дома, потому что необходимо значительно больше мотивировать, но это не депрессия. Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, раскритиковала опубликованный ранее материал о том, что больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки:

Эжен Каррьер. Девочки за чтением

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»Как сейчас принято привлекать внимание к собственному изданию — великолепный журналистский заголовок: «школьники пожаловались на депрессию». Для того чтобы понять, что у человека именно депрессия, а не проблемы поведенческих ощущений, нужно как минимум иметь медицинское образование. Школьник сам вряд ли сможет оценить масштаб ущерба собственному здоровью, который причинён по необходимости соблюдения изоляционных мероприятий.

Но читатели РБК прочтут именно «депрессия» и сделают соответствующие событиям выводы — карантин настолько повлиял на здоровье жителей, что у них не было другого выхода как заболеть. То, что 75 лет назад генетические предшественники этих «депрессивных» школьников пережили Вторую мировую войну — конечно же, наводит на мысли о максимальном отупении высшей психической деятельности целого вида млекопитающих животных типа хордовые отряда приматы семейства гоминиды подвида Homo sapiens sapiens (именно так, два раза сапиенс, дважды разумный!), ранее оснащённых самой развитой высшей психической деятельностью, а теперь — сами видите — сел в пещере и имеет право на овощной образ жизни, депрессия у него, понимаете ли. А как следствие, все эти изощрения — глобальный показатель ослабления иммунитета планеты, общее недоразвитие систем защиты от стресса.

Выгода болеть — замечательный способ инфантилизации человека. Мода на информационные вбросы, которые влекут за собой массовые молодежные протесты из серии «я не такой» с индивидуальным набором отклонений от нормы, прекрасно ложится на оправдание собственной незначимости и, как следствие, разрешение себе девиантного, не социального поведения, отклонения от общепринятых норм морали, этики и нравственности. Либерального мышления, если уж на то пошло. Поскольку — скоро и его мы оправдаем — пусть лучше уж двигаются в стае и швыряются кроссовками, чем будут сидеть, грустить и болеть «депрессиями».

Депрессия это не «ой, мне грустно», это — сложное заболевание, обусловленное большим количеством факторов, оно может быть как видимым невооруженным взглядом, так и не ощущаемым. Депрессию разделяют на несколько видов, и каждый из этих видов имеет массу причин для возникновения. Это не про «мне скучно сидеть дома», депрессия это не скучающий по активности подросток, это — серьезное нарушение гомеостаза организма, дефицит в рецепторах организма серотонина и дофамина, это глобальный физиологический процесс, который не возникнет от отсутствия движения или присутствия родительского контроля.

Депрессия в переводе с латыни — подавление вниз — что очень выгодно ложится на псевдосоциальное оправдание ее в среде малограмотных обывателей. Самый частый запрос в моей психотерапевтической практике от подростков разных возрастов — «смотрите, как мне плохо, у меня биполярное расстройство, или обсессивно-компульсивное расстройство или (что же может быть ещё проще-то) депрессия».

Цель взросления человека — получить иммунитет. Если его не получить в школьные годы рядом с учителями, одноклассниками и родителями — получать его в армии рядом с товарищем полковником будет значительно болезненнее. Среднестатистический подросток, не обременённый обездвиживающими заболеваниями нервной системы — должен быть подвижен, агрессивен, активен, азартен и обязан рисковать. В его арсенале агрессия и риск — как факторы познавания жизни — подтверждаются взрослением внутренних гормональных систем организма — навыки выстраивания грамотных иерархических систем как реализация половых гормонов, навыки защиты этих систем от чужаков — как реализация гормонов щитовидной железы, навыки грамотного поведения в стрессе как правильная работа надпочечников в рамках деятельности триады гипоталамус-гипофиз-надпочечники.

Чем ниже возможности фантазии в реализации этих систем — тем выше шанс на либеральное инфантильное мышление «я больной — мне все должны». А какой современный вирус поддерживает возможность такого девиантного поведения у подростков? Гаджеты, конечно же, и их неконтролируемое использование. Цифровое отупение, невозможность включить мозг на максимальное использование и, как следствие — сверхдоступность информации, в том числе о диагнозах.

Отнимите у школьников телефоны наконец-то, пусть начнут фантазировать, тогда и псевдодепрессивная возможность не будет реализована. И важно то, что за страшилками «волки, волки» при обесценивании симптомов болезни мы можем обесценить симптомы того человека, который действительно нуждается в помощи, а это как минимум преступление перед личностью и как максимум — опасно для остального общества».

Напомним, ранее РБК со ссылкой на данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ, написал о том, что от дистанционного образования и карантина из-за пандемии коронавируса пострадала психика у 83,8% школьников в России. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашние задания.

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