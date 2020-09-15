Тольятти, Самарская область, , 14:14 — REGNUM Учеников одного из класса лицея № 67 в Тольятти перевели на дистанционное обучение после выявления у одноклассника коронавирусной инфекции. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, инфицированный коронавирусом ученик школы в Тольятти был выявлен в конце прошлой недели. Специалисты проведи все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространение этой инфекции среди школьников. Класс был переведен на дистанционное обучение. Учителя, которые контактировали с школьником также отправлены на карантин.

Сообщается, что с 7 по 10 сентября чиновники городского департамента образования побывали с проверкой в 16 образовательных учреждениях города, в том числе в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. В результате в четырех учреждениях были выявлены нарушения по организации входного режима, а также нарушения при соблюдении других требований.

Отмечается, что с руководителей данных учреждений запрошены письменные объяснения. Проверки школ и детских садов будут продолжены.

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