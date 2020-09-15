Пермь, , 14:08 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении гендиректора частной компании, который признан виновным по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). На скамье подсудимых руководитель фирмы оказался из-за чрезвычайного происшествия на вертолётной площадке, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, днем 31 мая 2019 года при производстве работ по обслуживанию вертолета мужчина сорвался с фюзеляжа и упал на бетонное покрытие, получив тяжелые травмы. Установлено, что директор компании отдал ему распоряжение выполнять работы по техническому обслуживанию вертолёта, понимая, что техническое обслуживание вертолёта Ми-8Т относится к работам на высоте, а с инженером организации не проведены инструктажи по охране труда, технике безопасности при выполнении технического обслуживания авиатехники. Кроме того, работы проводились без обеспечения инвентарными лесами и подмостами, устройствами и средствами подмащивания, а также средствами индивидуальной защиты.

Гендиректор оштрафован на 100 тыс. рублей. В законную силу приговор не вступил.

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