Москва, , 14:08 — REGNUM Предложение ввести минимальную оплату труда в час — это поворот к социальному государству налицо, это прямое следствие принятых недавно поправок к Конституции РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Одной из основных функций социального государства является защита наемного труда. При этом предложение выглядит очень щедрым. По сути 150 руб. в час — это 1200 руб. в день или минимум 24 тыс. руб. в месяц.

Для сравнения текущие цифры. Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТ — с 8 тыс. руб. до 12 тыс. 130 руб.

Минимальный размер пособия увеличился в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Инициатива, конечно, хорошая и ее следует поддержать. Однако в России достаточно большой серый сектор труда. Где зарплаты фактически являются устной договоренностью сотрудника и работодателя. Там трудовое законодательство не действует», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о внесении минимальной зарплаты в час включен в список предложений к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021−2023 гг.

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