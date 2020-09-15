Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Проходка тягово-понизительной подстанции в шахте №574 для «Театральной» в Петербурге завершилась. Об этом сообщает 15 сентября компания «Метрострой». В будущем здесь появится оборудование, питающее электроэнергией новую станцию городского метро «Театральная».

На данный момент в боковом станционном тоннеле по II пути бригада Владимира Коровина монтирует 10-е кольцо диаметром 8,5 метра.

Параллельно в уже пройденной части среднего станционного тоннеля установили ригельные подкрепления. После установки кольца №134 (65 кольцо из 197) проходку остановили для очередного этапа опережающего бурения.

«Сейчас бурится 17-я скважина из 28-ми», — объяснили в «Метрострое».

ТПП же «полностью пройдена». К 1 сентября здесь установили все 86 колец диаметром 8,5 метров и возвели торцевую стену, в которой оставили проем для будущего перехода в средний тоннель.

«Сюда придут проходчики, производящие сейчас проходку среднего станционного тоннеля», — добавили в компании.

Напомним, станция метро «Театральная» возводится долгие годы. Проект сдали уже в 2012 году. Она должна продолжить «оранжевую» ветку метрополитена за действующей «Спасской», за ней последует станция «Горный институт», которой тоже пока не существует. Открытие «Театральной» не раз переносили, по последним данным, ее собираются ввести в 2025 году. Вестибюль должен расположиться у перекрестка улицы Декабристов и улицы Глинки.

Ранее художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев выступил резко против вывода вестибюля «Театральной» на Театральной площади. По его словам, на исторической сцене Мариинки из-за долгой стройки уже пошли трещины и просел пол, а открытие вестибюля может привести к непоправимым разрушениям.

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