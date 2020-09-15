Вашингтон, , 14:05 — REGNUM В сети появился видеоролик, демонстрирующий локации масштабной модификации Fallout: Miami для игры Fallout 4. Его опубликовали 14 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики мода показали различные локации из постапокалиптического Майами (США). По их словам, в модификации также появятся новые враги, оружие, компаньоны, задания и фракции.

Дата релиза Fallout: Miami пока не сообщается. Известно, что для запуска модификации нужна будет копия оригинальной Fallout 4 с двумя дополнениями: Far Harbor и Nuka World.

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