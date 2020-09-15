Махачкала, , 14:11 — REGNUM Продолжается расследование уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка Хасавюртовского района Дагестана в отставке Хамида Атаева, которому инкриминируется мелкое взяточничество и незаконный оборот боеприпасов. Ему предъявлено обвинение в совершении этих преступлений, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в мае 2017 года Атаев предложил директору средней школы в селе Баташюрт, которой грозило до трех лет дисквалификации за нарушение правил пожаробезопасности в общеобразовательном учреждении, назначить ей более мягкое наказание за 10 тыс. рублей. Женщина вначале согласилась дать судье взятку, но в тот же день передумала и обратилась в правоохранительные органы.

В том же месяце Атаев был задержан сотрудниками дагестанского управления ФСБ в своем кабинете при получении указанной суммы. Кроме того, в ходе обысков в кабинете мирового судьи силовики обнаружили более 100 патронов различного калибра, которые обвиняемый приобрел и хранил незаконно.