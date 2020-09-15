Сеул, , 14:06 — REGNUM С 15 сентября в Южной Корее отменили ограничения на экспорт всех видов масок в связи со стабилизацией спроса и предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по контролю качества продуктов и лекарств.

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Напомним, что экспорт данного вида товара был запрещен из-за острой нехватки масок в связи с пандемией коронавируса. А в мае было разрешено экспортировать 50% среднемесячного производства защитных масок, однако оставался запрет на экспорт хирургических и противокапельных масок.

Известно, что в настоящее время среднедневной объём производства масок составляет 31,87 млн масок. Среди них среднедневной объём производства противокапельных масок составляет 13,58 млн штук, а хирургических — 2,83 млн штук.

Отмечается, что в последнее время объём производства масок многократно покрывает внутренний спрос, в результате чего наблюдается падение розничных цен. Так в период с 3 по 10 сентября стоимость медицинских масок упала на 67 вон (~$0,057), а противокапельных — на 34 вон (~$0,029).