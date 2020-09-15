Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM 16 сентября 2020 года в Свердловской области ожидают сильные дожди вместе с резкими порывами ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Порывы ветра могут достигнуть скорости до 18 м/c. В период непогоды жителей просят соблюдать меры предосторожности и быть бдительными. Лучше остаться дома в период непогоды, уточняют в ведомстве.

При возникновении ЧС гражданам нужно позвонить по номеру пожарно-спасательной службы МЧС (101) или по единому номеру вызова экстренных служб (112).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области почти удвоилось число обращений к спасателям на поиски пропавших в лесах. В основном теряются люди пожилого возраста.

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